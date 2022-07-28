23 % россиян поддержали возобновление масочного режима

Согласно опросу, 48 % россиян не хотят, чтобы в стране снова вводили масочный режим. 23 %, напротив, поддерживают эту меру.

Отмечается, что сторонников ношения масок в общественных местах больше среди россиян моложе 34 лет. Среди тех, кто вакцинировался от коронавируса не более полугода назад, за ношение масок выступают трое из десяти.

В начале июля Роспотребнадзор отменил антиковидные ограничения, действующие в стране с 2020 года, в частности масочной режим. Однако 12 июля сразу в трех субъектах РФ власти снова рекомендовали жителям использовать маски в общественных местах из-за новых подвидов штамма «омикрон».

Кроме того, масочный режим сохраняется в медицинских организациях России.