Василий Орлов: «К 2028 году на ТОР «Приамурская» создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест»

В Благовещенске обсудили стратегию развития ТОР «Приамурская». Планируется, что на её территории будут реализовывать промышленные инвестпроекты: к 2035 году объем производства строительных материалов резидентами ТОР увеличится более чем в 1,5 раза, а производства машин и оборудования – более чем в два раза. Кроме того, к 2028 году в её рамках будут работать порядка 30 резидентов, которые освоят не менее 350 гектаров, создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест на новых предприятиях.

Участниками заседания, где обсуждалось будущее ТОР «Приамурская», стали губернатор Василий Орлов, представители профильных федеральных министерств, ведомств, а также потенциальные инвесторы.

— Сегодня на ТОР «Приамурская» зарегистрировано 23 резидента с проектами на сумму 10,87 миллиарда рублей, их реализация рассчитана на создание 1,4 тысячи рабочих мест. Объем вложенных инвестиций превышает 1,6 миллиарда рублей, а на предприятиях резидентов получили работу более 600 человек. Четыре проекта уже реализовано, – сообщила директор ООО «УК «Амурская» (дочернее общество КРДВ) Ирина Волкова.

В 2022 году число инвесторов, работающих на ТОР «Приамурская» увеличилось. Статус резидента получили три компании: ООО «Тачин», ООО «БЛИК» и ООО «ПК «Агромир». Их инвестпроекты направлены на создание комплекса глубокой переработки древесины, логистического центра для товарооборота между Россией и Китаем и строительство складского комплекса на площадке «Ровное».

— Инвестиционная площадка находится вблизи трансграничного мостового перехода в КНР, это её несомненное преимущество. За счет удачного расположения она имеет спрос среди потенциальных инвесторов, но отсутствие инфраструктуры является сдерживающим фактором для бизнеса при принятии положительного решения о реализации проекта, – пояснила директор ООО «УК «Амурская».

Для решения данного вопроса в ближайшей перспективе планируется разработка документации для дальнейшего строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

В рамках наблюдательного совета получили оценку четыре потенциальных проекта, реализация которых потребует расширения границ. Кроме того, участники совета утвердили актуализированный перспективный план развития ТОР «Приамурская».

— Территории опережающего развития призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики региона и привлекать новых инвесторов, способствуя улучшению качества жизни жителей Амурской области. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также несколько упрощенных административных процедур. Сейчас в области три ТОР, в них входит 40 резидентов и еще 12 планируют войти. Общий объем инвестиций составляет более семи миллиардов рублей, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.