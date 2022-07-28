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28июля
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сегодня, 10:14 0

Россиянам рассказали, как в рамках закона сменить управляющую компанию

Пошаговую инструкцию опубликовала Государственная дума

Россиянам рассказали, как в рамках закона сменить управляющую компанию
Фото: Амур.инфо

В телеграм-канале Государственной думы размещено руководство к действию на случай, если управляющая компания некачественно обслуживает дом.

Если жильцы дома, к примеру, недовольны уборкой в подъезде и ремонтом в лифте или уверены, что квартплата завышена, а управляющая компания не реагирует на жалобы, ее можно сменить.

А для этого нужно создать инициативную группу, определиться с кандидатурой на замену, то есть выбрать новую управляйку, затем провести общее собрание собственников. Если большинство проголосует за смену, нужно уведомить об этом действующую управляющую компанию и передать документы в новую.

Подробную инструкцию в картинках «Семь шагов к новой управляющей компании» можно посмотреть в телеграм-канале ГД.

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#ЖКХ

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