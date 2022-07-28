Россиянам рассказали, как в рамках закона сменить управляющую компанию

Если жильцы дома, к примеру, недовольны уборкой в подъезде и ремонтом в лифте или уверены, что квартплата завышена, а управляющая компания не реагирует на жалобы, ее можно сменить.

А для этого нужно создать инициативную группу, определиться с кандидатурой на замену, то есть выбрать новую управляйку, затем провести общее собрание собственников. Если большинство проголосует за смену, нужно уведомить об этом действующую управляющую компанию и передать документы в новую.

Подробную инструкцию в картинках «Семь шагов к новой управляющей компании» можно посмотреть в телеграм-канале ГД.