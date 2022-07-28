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Юные амурчане приобщились к культуре казачества

«Казачья смена» побывала в детском саду

Юные амурчане приобщились к культуре казачества
Фото: частный детский сад «Амурчонок»

Амурская региональная детско-молодежная общественная организация «Казачья смена» реализует пилотный проект внедрения казачьего компонента в образовательную программу детского сада. Общественники побывали в частном дошкольном учреждении «Амурчонок».

Педагоги-казаки провели для детсадовцев увлекательные уроки. С ребятами поиграли в спортивные игры, рассказали про казачье оружие, а затем вручили деревянные шашки и показали различные упражнения, которые они с любопытством старались повторить. В дальнейшем детей планируют учить искусству фланкировки – современному этноспортивному комплексу сценической работы с казачьей шашкой.

Фото: частный детский сад «Амурчонок»

— Издавна казаки воспитывали воина и патриота, можно сказать, с колыбели. В три года маленький казак умел оседлать коня и скакать по двору, а в пять уже вовсю разъезжал по степи. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, играют огромную роль в становлении личности патриота, – пояснила председатель «Казачьей смены» Анна Смирнова.

Мероприятие провели в рамках работы по реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Детский сад «Амурчонок» выступил с инициативой внедрить казачий компонент, сообщает Ресурсный центр НКО Амурской области.

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#дети #история #культура

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Раньше я думал, что казаком надо родиться. Оказывается я ошибался. )

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