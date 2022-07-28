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28июля
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сегодня, 08:59 0

Семья амурчан из Тамбовки лишилась единственного жилья

Их дом сгорел на прошлой неделе

Семья амурчан из Тамбовки лишилась единственного жилья
Фото: Виталий Тимонин

Виталий Тимонин один воспитывает двоих детей шести и 11 лет. В результате пожара семья осталась без крыши над головой.

Пожар в двухквартирном доме в Тамбовке произошел на прошлой неделе. Одна часть дома уже около 12 лет пустовала после пожара в квартире других владельцев. Вторая часть принадлежит Виталию Александровичу, но и там после пожара теперь жить невозможно.

Фото: Виталий Тимонин

Как сообщил мужчина корреспонденту Амур.инфо, сегодня приезжала комиссия, сказали, что всё можно обработать и восстановить. Но с их заключением амурчанин не согласен.

В документе сказано, что предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети, а виновное лицо установить не представляется возможным, так как всё выгорело.

При этом семья благополучная. В день пожара, как говорит хозяин, из электроприборов в доме был включён один холодильник.

— После косметического ремонта запах всё равно останется, дети будут этим дышать, – говорит Виталий Александрович. – Проще, да и дешевле, снести и построить новый дом. Но фундамент один на две квартиры, хозяева второй части дома там давно не живут, после того, как у них произошел пожар. А мой участок узкий, ещё один дом рядом не построить.

По словам мужчины, администрация предложила ему с детьми комнату, другого свободного жилья в соцнайм нет. Но она маленькая и пустая, поэтому мужчина с двумя детьми сейчас живет у друзей. И пытается выяснить, что ему положено взамен утраченного жилья, в котором у одного из его детей также была доля.

Если вы хотите оказать помощь пострадавшей семье, связаться можно напрямую с Виталием Тимониным по телефону: +7-914-572-78-92.

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#дети #помощь #происшествия

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