Амурским сельчанам пришлось сливать молоко в навоз

Жители Желтояровского сельсовета пожаловались в администрацию Свободненского района – у них пропала возможность реализовывать молоко от домашних коров. Ценный продукт даже пришлось сливать в навоз, так как девать его было некуда, а вывезти самостоятельно в Свободный для реализации нет возможности.

О проблеме сообщили жители пяти сёл: Заган, Новоникольское, Желтоярово, Гащенка и Черниговка. По данным администрации, в этих селах содержится порядка 140 бурёнок.

— Раньше принимал молоко ИП Ван, затем он передал это дело другому предпринимателю, который заставил нас изрядно поволноваться, когда молоко забрал, а деньги не выплатил, – рассказала депутат сельского совета Елена Будник. – Благо, к решению вопроса все подключились, и он привёз главе сельсовета деньги, чтобы она нам их передала. Сейчас проблема в другом – никто пока наше молоко не принимает. Людям приходится молоко сливать в навоз! Те предприниматели, которые говорят, что не хотят к нам ездить из-за дорог, считаю, преувеличивают ситуацию. В последнее время дороги стали подсыпать и проехать можно.

Из жалобы жителей сёл, поступившей в администрацию Свободненского района, следует, что с четвертого по седьмое июня было собрано 10,638 тонны молока, но 20 июля, как это было оговорено ранее, оплату людям предприниматель не перевёл. Специалисты администрации связались с АО «Молочный комбинат Благовещенский» с просьбой оказать содействие в решении вопроса оплаты.

— Для многих жителей Желтояровского сельсовета реализация молока является основным источником дохода семьи, – пояснили суть проблемы в администрации муниципалитета.

К счастью, вопрос был решён, и предприниматель всё-таки отдал деньги людям – всего 404 тысячи рублей, но в дальнейшем отказался принимать новые партии молока из этих сёл.

Тогда администрация Желтояровского сельсовета начала переговоры с предпринимателем Дмитрием Ваном, который ранее работал по этому направлению. В итогу сошлись на том, что сбор молока он будет проводить два раза в неделю.

— Конечно, это реже, чем было, но лучше так, – отмечает Елена Будник. – Мы рады, во-первых, добро не пропадёт и скотину не придётся резать, а во-вторых, с Дмитрием мы работаем давно и уверены в его порядочности.