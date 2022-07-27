Василий Орлов посетил строительную площадку жилого комплекса «Современник» в Благовещенске

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал на строительной площадке жилого комплекса «Современник», который будет состоять из двух многоквартирных домов, сообщает региональное правительство.

В районе пересечения улиц Воронкова и Василенко, напротив микрорайона Тепличного, планируется сдать около 400 квартир, 62 из которых – для обманутых дольщиков. Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков рассказал, что работы идут по плану, отставания по срокам нет. Сейчас строители возводят восьмой этаж, также идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, а АКС проводит сети. Литер один готов на 48 %, его должны сдать до конца этого года. Готовность литера два составляет 14 %, его планируется полностью закончить к концу 2023 года. Министр уточнил, что в развитии данного района Благовещенска заинтересованы и другие застройщики, уже есть проекты планировки территорий.

Фото: правительство Амурской области

— В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту «Спорт – норма жизни», поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория, – отметил Василий Орлов.