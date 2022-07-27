Благовещенец незаконно добывал, хранил и пересылал золото

Прокуратура города Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя областного центра, который совершал незаконные сделки с драгоценным металлом.

Установлено, что в 2020 году обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой являются геолого-разведочные работы, добыл около килограмма золота. Прав на добычу золота компания не имела.

Драгоценный металл обвиняемый хранил, а в последующем продал на аффинажный завод за 3,6 миллиона рублей, то есть совершил сделку с золотом в нарушение правил, установленных законодательством.

Уголовное дело передано в Благовещенский городской суд Амурской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.