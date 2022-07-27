В выходные на набережной Благовещенска пройдет массовая городская зарядка

В рамках проекта «Герои с нашего двора!» 30 и 31 июля в 19:30 на набережной возле ротонды для горожан и гостей областного центра тренировку проведут известные амурские спортсмены, лица проекта.

Среди них Евгения Носонова, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер и чемпион всероссийских соревнований, Александр Демянюк, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион ДФО и тренер, Серафима Усольцева, победитель и многократный призёр всероссийских соревнований по рукопашному бою, и Станислав Ершов, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, чемпион Дальнего Востока, многократный победитель дальневосточных и областных турниров.

Принять участие в зарядке могут все желающие, а самые активные зрители получат подарки с символикой проекта.

«Герои с нашего двора!» – это серия уличных баннеров с изображением выдающихся амурчан, которые добились успеха в разных дисциплинах. Проект реализуется уже на протяжении года и включает в себя массовые зарядки во дворах и на открытых площадках. Главная цель – привлечь как можно больше людей в спорт.