В Шимановске открылся приют для животных

В городе Шимановске Амурской области открылся межмуниципальный приют для животных. Все работы по его организации полностью завершены, и первых постояльцев смогут принять в ближайшие дни.

На ремонтные работы, которые стартовали в приюте в конце апреля, из областного бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. Учреждение сможет принять одновременно 160 животных, это чуть больше, чем планировалось изначально. В дальнейшем приют собираются расширить, после этого он будет рассчитан на одновременное проживание до 350 животных.

Фото: управление ветеринарии Амурской области

В новом приюте оборудовали кабинет ветврача, операционную, манеж-приемник, где будут осматривать только что поступивших животных, а также карантинную комнату, в которой «новички» смогут провести в комфортных условиях первые десять дней. Также в приюте установили новую мебель и оборудование. Помещения капитально отремонтированы, заменены коммуникации и обустроена прилегающая территория, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

— Для собак созданы комфортные условия – построены тёплые вольеры, предусмотрены места для выгула, а оборудованная кухня даст возможность обеспечить животным полноценное питание. В штате помимо сотрудников, которые будут ухаживать за животными, кормить их и убирать вольеры, предусмотрен ветеринарный врач, – рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.