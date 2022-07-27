Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 0

В Шимановске открылся приют для животных

Пока он сможет принять одновременно 160 собак

В Шимановске открылся приют для животных
Фото: управление ветеринарии Амурской области

В городе Шимановске Амурской области открылся межмуниципальный приют для животных. Все работы по его организации полностью завершены, и первых постояльцев смогут принять в ближайшие дни.

На ремонтные работы, которые стартовали в приюте в конце апреля, из областного бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. Учреждение сможет принять одновременно 160 животных, это чуть больше, чем планировалось изначально. В дальнейшем приют собираются расширить, после этого он будет рассчитан на одновременное проживание до 350 животных.

Фото: управление ветеринарии Амурской области

В новом приюте оборудовали кабинет ветврача, операционную, манеж-приемник, где будут осматривать только что поступивших животных, а также карантинную комнату, в которой «новички» смогут провести в комфортных условиях первые десять дней. Также в приюте установили новую мебель и оборудование. Помещения капитально отремонтированы, заменены коммуникации и обустроена прилегающая территория, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

— Для собак созданы комфортные условия – построены тёплые вольеры, предусмотрены места для выгула, а оборудованная кухня даст возможность обеспечить животным полноценное питание. В штате помимо сотрудников, которые будут ухаживать за животными, кормить их и убирать вольеры, предусмотрен ветеринарный врач, – рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Просмотров всего: 179

#животные #Шимановск

распечатать


Общество 6

В Белогорске выпущенные после стерилизации собаки приходят обратно
Общество 1

Из-за любвеобильного артиста в Приморье приостановили работу дельфинария
Происшествия

Завтра часть Благовещенска останется без воды и света
Происшествия 2

В Свободном выплатили компенсацию жертвам нападения бездомных собак
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь