Самолет сел на озеро с питьевой водой на Сахалине

Озеро находится рядом с аэропортом. Местные жители крайне удивлены тем, что именно это место пилот выбрал для посадки. На озере находится водозабор, оно служит источником питьевой воды для всего районного центра – города Охи.

— Самолет совершил посадку в 16:40, прибыл из Владивостока, в пути был около семи часов, – рассказывает соавтор ИА Сах.ком. – Народ удивляется, почему на озеро, ведь есть заливы вокруг города, закрытые бухты. Сейчас они дозаправку будут совершать, разливы топлива возможны.