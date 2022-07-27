Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:33 0

Самолет сел на озеро с питьевой водой на Сахалине

Пилот амфибии удивил местных жителей выбором места посадки

Самолет сел на озеро с питьевой водой на Сахалине
Фото: Амур.инфо

Как сообщает Сахалин Инфо, самолет-амфибия сел на озеро Медвежье в Охинском районе.

Озеро находится рядом с аэропортом. Местные жители крайне удивлены тем, что именно это место пилот выбрал для посадки. На озере находится водозабор, оно служит источником питьевой воды для всего районного центра – города Охи.

— Самолет совершил посадку в 16:40, прибыл из Владивостока, в пути был около семи часов, – рассказывает соавтор ИА Сах.ком. – Народ удивляется, почему на озеро, ведь есть заливы вокруг города, закрытые бухты. Сейчас они дозаправку будут совершать, разливы топлива возможны.

Просмотров всего: 93

#происшествия #транспорт #Дальний Восток

распечатать


Происшествия

Благовещенец незаконно добывал, хранил и пересылал золото

Происшествия 1

Амурская прокуратура проведёт проверку из-за отключения света в Прогрессе
Происшествия 1

Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево
Происшествия 1

В Новосибирске мужчина зарезал 17-летную девушку прямо на улице
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь