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Амурская прокуратура проведёт проверку из-за отключения света в Прогрессе

Жители посёлка жалуются на частые отключения света

Амурская прокуратура проведёт проверку из-за отключения света в Прогрессе
Фото: Амур.инфо

В среду, 27 июля, Амур.инфо написало о том, что жители Прогресса жалуются на частые отключения электричества в жилых домах. Из-за этого есть сложности с приготовлением пищи для детей и сохранением продуктов. Как пояснили корреспонденту в администрации посёлка, все отключения плановые и связаны с ремонтом сетей, который продлится до сентября. Ситуацией заинтересовались в амурской прокуратуре.

— В связи со значительным числом публикаций в социальных сетях и обращений от жителей посёлка Прогресс о перебоях в предоставлении услуг электроснабжения прокуратура Райчихинска проводит проверку, – сообщили в ведомстве. – Ведомство проверит соблюдение структурным подразделением АО «ДРСК» графика планового отключения жителей Прогресс от услуг электроснабжения.

В прокуратуре также пояснили, что по закону в течение года жителей дома могут отключить от электроснабжения только на 72 часа, при этом продолжительность одного отключения не может превышать 24 часов подряд.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    И в Благовещенске, пжлста! Амурская/Новая/Горького опять без света, а некоторые и без воды с обеда!

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