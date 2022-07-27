Амурская прокуратура проведёт проверку из-за отключения света в Прогрессе

— В связи со значительным числом публикаций в социальных сетях и обращений от жителей посёлка Прогресс о перебоях в предоставлении услуг электроснабжения прокуратура Райчихинска проводит проверку, – сообщили в ведомстве. – Ведомство проверит соблюдение структурным подразделением АО «ДРСК» графика планового отключения жителей Прогресс от услуг электроснабжения.

В прокуратуре также пояснили, что по закону в течение года жителей дома могут отключить от электроснабжения только на 72 часа, при этом продолжительность одного отключения не может превышать 24 часов подряд.