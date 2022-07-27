Ядерный взрыв недалеко от Владивостока может состояться в честь праздника

Информагентство ссылается на южнокорейское интернет-издание Yonhap: министр Республики Корея считает возможным подрыв бомбы в северокорейский День победы. Этот праздник отмечается в КНДР 27 июля - именно в эту дату в 1953 году было подписано перемирие, положившее конец Корейской войне.

Слухи о проведении КНДР ядерных испытаний ходят с весны 2022 года. Спутниковые снимки показали ведение работ на полигоне Пунгери, расположенном менее чем в 200 километрах от границы с Приморьем. Расстояние до Владивостока по прямой - около 300 километров. В мае Восток-Медиа писало о том, что южнокорейская сторона считает Пхеньян готовым к осуществлению нового взрыва в любой момент. На происходящее обратили внимание и в представительстве Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке.