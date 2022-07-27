Жители амурской Буреи пожаловались на работу коммунальщиков

Жители посёлка Бурея Амурской области пожаловались в СМИ о нарушениях при оборудовании отводов ливневых вод на улице Нагорной. Прокуратура Бурейского района провела проверку. Сейчас нарушения устраняются.

Прокуратурой установлено, что очистка канавы и отвод дождевых вод с грунтовой дороги на улице Нагорной проводились управлением жизнеобеспечения Бурейского муниципального округа. Однако после завершения работ подъездные пути к домовладениям граждан были восстановлены лишь частично. К некоторым земельным участкам хозяевам было сложно добраться.

По результатам проверки прокуратура указала на необходимость исправления недостатков руководителю управления. В настоящее время работы по устранению нарушений уже ведутся и в ближайшее время будут завершены, сообщает прокуратура Амурской области.