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сегодня, 19:07 0

Жители амурской Буреи пожаловались на работу коммунальщиков

Подъезды к жилым домам восстановили через прокуратуру

Жители амурской Буреи пожаловались на работу коммунальщиков
Фото: novoburfoto.ru

Жители посёлка Бурея Амурской области пожаловались в СМИ о нарушениях при оборудовании отводов ливневых вод на улице Нагорной. Прокуратура Бурейского района провела проверку. Сейчас нарушения устраняются.

Прокуратурой установлено, что очистка канавы и отвод дождевых вод с грунтовой дороги на улице Нагорной проводились управлением жизнеобеспечения Бурейского муниципального округа. Однако после завершения работ подъездные пути к домовладениям граждан были восстановлены лишь частично. К некоторым земельным участкам хозяевам было сложно добраться.

По результатам проверки прокуратура указала на необходимость исправления недостатков руководителю управления. В настоящее время работы по устранению нарушений уже ведутся и в ближайшее время будут завершены, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ

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