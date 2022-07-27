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27июля
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Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево

У воздушного судна повреждены силовой элемент двери и герметизирующий уплотнитель

Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево
Фото: Амур.инфо

Как сообщает АиФ-Камчатка со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, в минувшее воскресенье, 24 июля, в Москву из Петропавловска-Камчатского прилетел с повреждениями авиаборт компании «Аэрофлот».

При подготовке к вылету в елизовском аэропорту Boieng-777 задел автопогрузчик на базе «КамАЗа». У воздушного судна оказались повреждены силовой элемент двери и герметизирующий уплотнитель. Также по прилёте в аэропорту Шереметьево на борту обнаружили вмятину и разрыв обшивки двери.

Тем не менее, рейс состоялся. По факту происшествия проводится расследование.

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#происшествия #Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    "Также по прилёту в аэропорту Шереметьево на борту обнаружили вмятину и разрыв обшивки двери."

    Т.е. в аэропорту Петропавловска-Камчатского после происшествия самолёт не осматривали??? О_О

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