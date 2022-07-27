Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево
У воздушного судна повреждены силовой элемент двери и герметизирующий уплотнитель
Как сообщает АиФ-Камчатка со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, в минувшее воскресенье, 24 июля, в Москву из Петропавловска-Камчатского прилетел с повреждениями авиаборт компании «Аэрофлот».
При подготовке к вылету в елизовском аэропорту Boieng-777 задел автопогрузчик на базе «КамАЗа». У воздушного судна оказались повреждены силовой элемент двери и герметизирующий уплотнитель. Также по прилёте в аэропорту Шереметьево на борту обнаружили вмятину и разрыв обшивки двери.
Тем не менее, рейс состоялся. По факту происшествия проводится расследование.
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