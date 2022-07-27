Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево

При подготовке к вылету в елизовском аэропорту Boieng-777 задел автопогрузчик на базе «КамАЗа». У воздушного судна оказались повреждены силовой элемент двери и герметизирующий уплотнитель. Также по прилёте в аэропорту Шереметьево на борту обнаружили вмятину и разрыв обшивки двери.

Тем не менее, рейс состоялся. По факту происшествия проводится расследование.