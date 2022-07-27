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27июля
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В Новосибирске мужчина зарезал 17-летную девушку прямо на улице

Злоумышленник нанёс не менее 15 ударов ножом

В Новосибирске мужчина зарезал 17-летную девушку прямо на улице
Фото: Амур.инфо

Ранее судимого 27-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщает следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области.

Вечером во вторник, 26 июля, мужчина и несовершеннолетняя ругались на почве ревности. Во время конфликта злоумышленник ударил девушку ножом не менее 15 раз в разные части тела, она от полученных ранений скончалась на месте.

Как уточняется в сообщении Главного управления МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции, опросив очевидцев и проведя необходимые мероприятия, установили личность подозреваемого. Его задержали утром в среду, 27 июля. Мужчина собирался покинуть Россию. Сам он родом из Узбекистана.

Против злоумышленника в СУ СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

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#криминал #происшествия

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

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