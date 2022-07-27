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сегодня, 17:46 0

До конца пандемии коронавируса осталось несколько месяцев

Рост заболеваемости, который фиксируют сейчас, последний

До конца пандемии коронавируса осталось несколько месяцев
Фото: Амур.инфо

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии коронавируса через несколько месяцев.

До этого специалист предположил, что пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 будет через месяц. Затем количество заболевших пойдет на спад и в ВОЗ смогут объявить об окончании пандемии, сообщает РИА ФАН.

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#COVID 19 #здоровье

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