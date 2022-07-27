Центр Благовещенска опять остался без света
Электроснабжение отсутствует с 13:00
Обновлено: 14:51
В среду, 27 июля, центральные кварталы Благовещенска вновь остались без электроснабжения. Читатели Амур.инфо сообщают, что света нет с 13 часов.
— В нашем районе нет света. Причем не только где Горького-Комсомольская, но и, говорят, до Зейской-Новой, – рассказала читательница Амур.инфо.
В пресс-службе АКС сообщили, что о проблеме им известно.
— Аппаратура в этом районе показала отказ на фидере. Специалисты произвели отключение, проверяют оборудование. После устранения проблемы электроснабжение будет восстановлено, – пояснили в компании.
Новость обновлена
По сообщению читателей Амур.инфо электроснабжение уже восстановили.
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