Центр Благовещенска опять остался без света

Обновлено: 14:51



В среду, 27 июля, центральные кварталы Благовещенска вновь остались без электроснабжения. Читатели Амур.инфо сообщают, что света нет с 13 часов.

— В нашем районе нет света. Причем не только где Горького-Комсомольская, но и, говорят, до Зейской-Новой, – рассказала читательница Амур.инфо.

В пресс-службе АКС сообщили, что о проблеме им известно.

— Аппаратура в этом районе показала отказ на фидере. Специалисты произвели отключение, проверяют оборудование. После устранения проблемы электроснабжение будет восстановлено, – пояснили в компании.

Новость обновлена

По сообщению читателей Амур.инфо электроснабжение уже восстановили.