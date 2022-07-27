В Благовещенске определили подрядчиков на ремонт пяти дворов

В Благовещенске пять дворовых территорий благоустроят в рамках программы «Жильё и городская среда». Подрядчики, которым предстоит выполнять работы, уже определены, рассказали в администрации города.

Дворы на Амурской, 22 и Чайковского, 33 благоустроит ООО «Мрагвал». На Амурской, согласно контракту, оборудуют проезд. Там на площади в полтора квадратных километра уложат восьмисантиметровый слой дорожного покрытия, а также слоем в четыре сантиметра заасфальтируют тротуар. Здесь же предусмотрено обустройство дождеприёмных колодцев. Кроме того, на территории установят девять скамеек и урн.

Во дворе на Чайковского, 33 уложат водопроводные трубы, обновят проезд площадью полтора квадратных километра, оборудуют тротуар. На площадке появятся две новые скамейки и шесть урн.

Подрядчик ИП Арутюнян приведёт в порядок три двора – на Садовой, 53, 50-летия Октября, 142 и 50-летия Октября, 202, 202/2. Проезды оборудуют слоем мелкозернистого асфальтобетона. В пешеходной зоне уложат серую тротуарную плитку.