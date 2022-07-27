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сегодня, 15:39 1

ВЭФ-2022: в Амурской области хотят реализовать несколько многомиллиардных проектов

В регионе идёт активная подготовка к экономическому форуму

ВЭФ-2022: в Амурской области хотят реализовать несколько многомиллиардных проектов
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

В сентябре 2022 года во Владивостоке пройдёт масштабный Восточный экономический форум. В его рамках правительство Амурской области планирует заключить целый рад контрактов и провести переговоры с крупными российскими компаниями, которые намерены построить многомиллиардные объекты в регионе. Об этом сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области.

— Все мы сегодня говорим о развороте на Восток и максимальном взаимодействии со странами АТР. На форуме планируем подписать соглашение о создании площадки «Сухой порт Благовещенск». Этот проект свяжет наш автомобильный мостовой переход с ближайшей станцией «Транссиба» в селе Березовка. Это очень крупный проект по емкости инвестиций и масштабу. Он обеспечит мультимодальную складскую логистику по направлению как на запад для импортных грузов, так и для расширения экспортных грузопотоков, которые будут проходить по автомобильному мосту через реку Амур, – поделился зампред правительства Приамурья Павел Пузанов.

В рамках ВЭФ-2022 власти Амурской области расскажут о проекте нового транспортного коридора «Джалинда – Мохэ», который будет реализовываться в сотрудничестве с Якутией и Кузбассом. Планируется, что в районе села Джалинда на первом этапе создадут смешанный пункт пропуска, а позже, после строительства нового железнодорожного моста в КНР, удастся разгрузить «Транссиб» и БАМ, получившие в последнее время дополнительную нагрузку.

Во время форума амурская делегация планирует совместно с компанией «Дом.РФ» решить вопросы создания инфраструктуры для новых предприятий в виде индустриального парка в регионе и презентовать мастер-планы развития городов Благовещенск, Тында, Свободный.

— Мы сейчас активно прорабатываем тему реновации наших городов. В прошлом году президентом было поручено разработать мастер-планы 25 городов. И уже на этом форуме представим первые результаты этой работы. Мы будем говорить о развитии города не только с точки зрения городских площадок, реновации и жилищной застройки, но и новой экономики, – рассказал Павел Пузанов.

Кроме того, на ВЭФ запланированы встречи с представителями федеральных ведомств и институтов развития в сфере туризма. В рамках заключаемых соглашений регион сможет участвовать в федеральных программах по поддержке промышленного туризма и привлечь финансирование для амурских проектов.

Отметим, что по итогам ВЭФ-2021 Амурская область заключила соглашения на 140 миллиардов рублей. Тогда подписали 20 соглашений.

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#экономика #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Где же то самое главное звено, которое способно вытащить цепь? Убеждена – это рабочие кадры. Их нет. Или явно не хватает. Принято считать, что-де заплати – найдутся. Увы. Все предприниматели-практики в один голос говорят: кадров просто нет. Старые советские специалисты – исчерпались по возрасту.

    На сайте Московского экономического форума гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев утверждает, что дефицит специалистов не просто тормозит импортозамещение, а может поставить крест на мечтах о технологическом суверенитете. Технических специалистов нет.

    «Квалифицированные токари 6-го разряда – 100 тыс., сталевары – 80–90 тыс., – говорит В. Боглаев. – Но народ не идёт. Для меня вопрос следующий: если мы предлагаем такую зарплату, а люди не идут, то или люди в других городах живут ещё лучше, чем здесь, и разговоры про то, что страна умирает с голоду, мягко говоря, ни о чём, или страну настолько перевоспитали в блогеры и юристы, что посидеть в офисе за деньги может каждый, а вот поработать у станка уже нет».

    Очень точное наблюдение практика! Сложилось почти античное воззрение, что труд в реальном секторе – удел рабов. Приличные люди сидят в окружении трёх К: кофе, кондиционер, клавиатура и (четвёртое К) неспешно креативят.

    Значит, что? Нужно целенаправленно перекрыть шалые заработки в качестве топового блогера, модного тиктокера и т.п. паразитарных ремёсел. По-хорошему, юноша, обдумывающий житьё, не должен о таком мечтать.

    Молодёжь следует как можно скорее и настойчивее выталкивать в промышленность. И бизнес обязан помочь в подготовке кадров. Он и сам кровно в них заинтересован, но надо мотивировать, поддержать тех, кто станет кадрами. Для этого требуется преодолеть злокачественную гуманитаризацию образования. Объявить наконец мораторий на подготовку бесчисленных лингвистов-журналистов-переводчиков: уже на сто лет вперёд наготовили! Этот шаг требует гигантской политической воли, но иначе мы не сумеем воспользоваться открывающимся шансом. Нужны совместные усилия властей, агитпропа, бизнеса, наробраза – тогда появятся технические специалисты. И надо поспешать: окно возможностей может быстро захлопнуться. ("Литературная газета").

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