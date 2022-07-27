ВЭФ-2022: в Амурской области хотят реализовать несколько многомиллиардных проектов

В сентябре 2022 года во Владивостоке пройдёт масштабный Восточный экономический форум. В его рамках правительство Амурской области планирует заключить целый рад контрактов и провести переговоры с крупными российскими компаниями, которые намерены построить многомиллиардные объекты в регионе. Об этом сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области.

— Все мы сегодня говорим о развороте на Восток и максимальном взаимодействии со странами АТР. На форуме планируем подписать соглашение о создании площадки «Сухой порт Благовещенск». Этот проект свяжет наш автомобильный мостовой переход с ближайшей станцией «Транссиба» в селе Березовка. Это очень крупный проект по емкости инвестиций и масштабу. Он обеспечит мультимодальную складскую логистику по направлению как на запад для импортных грузов, так и для расширения экспортных грузопотоков, которые будут проходить по автомобильному мосту через реку Амур, – поделился зампред правительства Приамурья Павел Пузанов.

В рамках ВЭФ-2022 власти Амурской области расскажут о проекте нового транспортного коридора «Джалинда – Мохэ», который будет реализовываться в сотрудничестве с Якутией и Кузбассом. Планируется, что в районе села Джалинда на первом этапе создадут смешанный пункт пропуска, а позже, после строительства нового железнодорожного моста в КНР, удастся разгрузить «Транссиб» и БАМ, получившие в последнее время дополнительную нагрузку.

Во время форума амурская делегация планирует совместно с компанией «Дом.РФ» решить вопросы создания инфраструктуры для новых предприятий в виде индустриального парка в регионе и презентовать мастер-планы развития городов Благовещенск, Тында, Свободный.

— Мы сейчас активно прорабатываем тему реновации наших городов. В прошлом году президентом было поручено разработать мастер-планы 25 городов. И уже на этом форуме представим первые результаты этой работы. Мы будем говорить о развитии города не только с точки зрения городских площадок, реновации и жилищной застройки, но и новой экономики, – рассказал Павел Пузанов.

Кроме того, на ВЭФ запланированы встречи с представителями федеральных ведомств и институтов развития в сфере туризма. В рамках заключаемых соглашений регион сможет участвовать в федеральных программах по поддержке промышленного туризма и привлечь финансирование для амурских проектов.

Отметим, что по итогам ВЭФ-2021 Амурская область заключила соглашения на 140 миллиардов рублей. Тогда подписали 20 соглашений.