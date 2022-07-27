Процедуру оформления земельных участков около федеральных трасс упростят

Для улучшения делового климата в регионе и создания наиболее комфортных условий для ведения бизнеса разрабатывается свод инвестправил, которые внедрят уже в текущем году, сообщает правительство Амурской области.

— Сам алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения в профильное ведомство до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень всех необходимых документов, – объяснила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

На данный момент уже существует ряд преференций для инвесторов, реализующих в Амурской области приоритетные инвестиционные проекты.

Губернатор считает, что значительный потенциал области не был реализован из-за бюрократических сложностей. Профильные ведомства получили распоряжения по упрощению перевода земельных участков, расположенных в зоне примыкания к дорогам федерального значения, в подходящие виды разрешенного использования.

— В ходе поездок по области встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.