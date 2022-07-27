В областном центре на родителей, не следящих за детьми, составили протоколы

В июле 2022 года в Благовещенске составили пять административных протоколов на нерадивых родителей. Их дети купались без присмотра в реках Амур и Зея. Факты правонарушений во время рейдов на водоёмы установила полиция, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Первый подобный случай произошёл пятого июля. Два ребёнка в возрасте 9 и 12 лет купались в реке без присмотра взрослых. Второй случай был зафиксирован 21 июля. Тогда в воде обнаружили троих подростков без присмотра взрослых. В обоих случаях на родителей несовершеннолетних пловцов составлены протоколы, а дела рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отметим, что рейды на набережных Амура и Зеи проводятся ежедневно.

— Цель таких рейдов – предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на водных объектах. С детьми проводятся профилактические беседы, раздаются памятки по соблюдению правил поведения на воде. Настоятельно рекомендуем благовещенцам поговорить с детьми о правилах поведения у водоемов. Предупредите детей о том, что находиться у рек без взрослых опасно, расскажите, к каким последствиям может привести подобная беспечность, – обратились к благовещенцам специалисты отдела по делам несовершеннолетних.

Как напомнил начальник Центра ГИМС Александр Коваленко, летом 2022 года в Приамурье зафиксировали пять происшествий на воде, в результате которых погибли дети, ещё четверых несовершеннолетних удалось спасти.

— В решении такой серьезной проблемы, как предупреждение гибели детей на воде, государственным инспекторам ГИМС и спасателям без поддержки родителей и учителей не обойтись. Безопасность детей – зона ответственности родителей, – отметил Коваленко.