Житель Благовещенска отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков

47-летнего жителя Благовещенска признали виновным в незаконном изготовлении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В сентябре прошлого года осуждённый захотел сделать себе гашишное масло. Мужчина собрал коноплю на соседском участке, принёс собранное в гараж и изготовил наркотик. Запрещённое вещество благовещенец поместил в шприц и хранил на балконе. Когда полицейские обнаружили наркотики, амурчанин выдавил гашишное масло на стену балкона, пытаясь так уйти от ответственности.

Уточняется, что это преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости. В суде он признал свою вину, ему назначили семь лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.