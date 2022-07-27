Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 0

Житель Благовещенска отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков

Он сделал для себя гашишное масло

Житель Благовещенска отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков
Фото: pixabay.com

47-летнего жителя Благовещенска признали виновным в незаконном изготовлении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В сентябре прошлого года осуждённый захотел сделать себе гашишное масло. Мужчина собрал коноплю на соседском участке, принёс собранное в гараж и изготовил наркотик. Запрещённое вещество благовещенец поместил в шприц и хранил на балконе. Когда полицейские обнаружили наркотики, амурчанин выдавил гашишное масло на стену балкона, пытаясь так уйти от ответственности.

Уточняется, что это преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости. В суде он признал свою вину, ему назначили семь лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 133

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец незаконно добывал, хранил и пересылал золото

Происшествия

Самолет сел на озеро с питьевой водой на Сахалине
Происшествия 1

Амурская прокуратура проведёт проверку из-за отключения света в Прогрессе
Происшествия 1

Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь