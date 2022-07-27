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Благовещенец избил маму знакомого и украл золотые серьги

Чтобы женщина не сопротивлялась, он ударил её в лицо

Благовещенец избил маму знакомого и украл золотые серьги
Фото: Амур.инфо

В областном центре мужчину признали виновным в открытой краже чужого имущества. Преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, уточняет Благовещенский городской суд.

В апреле 2018 года благовещенец пил алкоголь вместе со знакомым и его родителями. После этого застолья он отправился на другое, ко второму приятелю. Когда у них кончилось спиртное, гость предложил хозяину квартиры украсть золотые серьги матери первого приятеля, продать их и купить водки. Благовещенец согласился.

Домофон не работал, а входная дверь была не заперта. Инициатор преступления пошёл снимать украшения со спящей женщины, а его сообщник стоял в коридоре, чтобы в случае чего предупредить о посторонних. Когда злоумышленник начал снимать вторую серёжку, то потерпевшая проснулась. Чтобы женщина не сопротивлялась, он три раза ударил её кулаком в лицо, снял украшение, после чего скрылся с сообщником. Ущерб составил десять тысяч рублей.

Амурчанин рассказал, что украденные серьги они предложили таксисту, он отказался, а ломбарды уже не работали. Преступнику позвонила жена знакомого, пригласила в гости, а когда он вышел из подъезда, чтобы отправиться туда, его задержали полицейские.

Инициатору преступления суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию потерпевшей в размере пяти тысяч рублей. Его сообщнику назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, кроме того, он заплатит такую же компенсацию.

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#криминал #происшествия #суды

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