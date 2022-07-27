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27июля
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сегодня, 16:40 0

Амурчанин получил срок за непреднамеренное убийство

Он проведет за решёткой более пяти лет

Амурчанин получил срок за непреднамеренное убийство
Фото: Амур.инфо

Приговором Ивановского районного суда осужден 42-летний мужчина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд установил, что в апреле текущего года в селе Успеновка Ивановского района в доме потерпевшего между осужденным и хозяином произошел конфликт на бытовой почве. В результате ссоры мужчина, находясь в состоянии опьянения, толкнул товарища, а когда тот упал, нанёс ему несколько ударов по голове, что привело к смерти.

В ходе следствия свою вину мужчина не отрицал.

Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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