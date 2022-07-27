Амурчане в Ромненском районе не могут попасть к стоматологу

Фото: Светлана Митина

Пенсионерка из села Поздеевка Ромненского района обратилась в редакцию Амур.инфо с наболевшей проблемой: с марта 2022 года она не может записаться в районную поликлинику на лечение зубов. Единственная операция, которую проводят стоматологи – это удаление зубов. Корреспондент Амур.инфо попытался разобраться в ситуации.

— Постоянно звоню в регистратуру Ромненской больницы с просьбой записать меня к стоматологу. На что мне диспетчер отвечает, что записывают только на удаление зуба, пломбировать и ставить коронки нет возможности из-за того, что отсутствуют расходные материалы. На вопрос, когда они появятся, на том конце провода ответить не могут. Жители района уже четыре месяца не могут позволить себе лечить зубы, – рассказала женщина о проблеме.

Она добавила, что добраться «до города» (Благовещенск – прим. ред.) у неё нет финансовой возможности, поэтому приходится терпеть и надеяться, что расходные материалы рано или поздно завезут в больницу.

Корреспондент Амур.инфо направил официальный запрос в минздрав Приамурья. Там большинство вопросов редакции проигнорировали, прислав лаконичный ответ: «Министерство здравоохранения Амурской области сообщает, что закуп товарно-материальных ценностей для обеспечения своей деятельности "Ромненская больница" осуществляет самостоятельно».

Далее корреспондент Амур.инфо связался непосредственно с исполняющим обязанности главврача больницы. Комментировать ситуацию по телефону отказались. Но на официальный письменный запрос ответили. Из ответа следует, что последняя закупка расходных материалов для стоматологического кабинета проводилась больницей в феврале 2022 года «в незначительном количестве».

«Отсутствие материалов для полноценной работы стоматологического кабинета объясняется финансовыми трудностями, долг перед АМК составляет 111 тысяч рублей с августа 2021 года, АМК в долг не отпускает расходные материалы», – указано в ответе больницы Ромненского района.

Там уточнили, что закупку материалов производит ГБУ АО «Обеспечение деятельности медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области». Заявки туда больница направляет регулярно. Однако, по данным на 27 июля, закупку так и не произвели.

В ГБУЗ АО «Ромненская больница» сообщают, что приобретение новых расходных материалов станет возможным только после того, как долг перед АМК будет погашен.

«Население сможет получать полноценное стоматологическое обслуживание после получения необходимых расходных материалов», – сообщается в официальном ответе районной больницы.