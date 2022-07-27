Четыре водонапорные башни отремонтируют в Прогрессе

В Прогрессе отремонтируют водонапорные башни по требованию прокурора.

Проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ провела прокуратура Райчихинска. По её итогам выяснилось, что инструментальные исследования состояния зданий водонапорных башен и их капитальный ремонт не проводились уже несколько лет подряд.

После проверки прокурор Райчихинска обратился в суд с требованием возложить на администрацию посёлка Прогресс обязанность устранить допущенные нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора города.

Уже проведены исследования конструкций водонапорных башен, планируется их капитальный ремонт, сообщает прокуратура Амурской области.

С начала 2022 года в Амурской области произошло обрушение трёх водонапорных башен: 28 марта рухнула башня в селе Ивановка Ивановского района, пятого апреля упала водонапорная башня в Новорайчихинске, а 12 июня Амур.инфо сообщало о разрушении и падении водонапорной башни в Белогорске.