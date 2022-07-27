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сегодня, 13:01 0

Вор велосипедов из Зеи пойдёт под суд

Молодой человек крал «железных коней» из подъездов

Вор велосипедов из Зеи пойдёт под суд
Фото: Амур.инфо

Ранее судимый 21-летий житель города Зеи пойдет под суд за кражу велосипедов из открытых подъездов жилых домов. Об этом рассказали в пресс-службе амурской полиции.

Как уточняют в ведомстве, доказано два эпизода преступления:

— Седьмого мая молодого человека задержали сотрудники ППС при попытке похитить двухколесное транспортное средство из дома № 46. Стражи порядка прибыли на место преступления по звонку бдительного жильца, который сообщил в дежурную часть о подозрительном гражданине, норовившем взломать противоугонное устройство на велосипеде соседей, – рассказали в полиции. – 20 мая обвиняемый был снова задержан и доставлен в отдел полиции тем же самым экипажем ППС по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Отмечается, что внимание полицейских обвиняемый привлёк тем, что был нетрезв и тащил велосипед. Впоследствии выяснилось, что и его молодой человек украл.

С хозяев транспорта взяли заявление о краже, а следователь передал в суд материалы этого дела с утвержденным обвинительным заключением. Сейчас велосипедный вор находится под подпиской о невыезде. Свою вину в совершённых преступлениях он признал.

По закону за такого вида преступления молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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#Зея #происшествия #транспорт #криминал

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