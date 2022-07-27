В амурских сёлах сделают современные остановки

Новыми современными остановками в сёлах Амурской области смогут воспользоваться школьники и пассажиры общественного транспорта.

Специалисты Центра развития территорий сделали типовой проект остановочных павильонов по просьбе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Проект подготовили в двух вариантах: основной и бюджетный. В бюджетном не будут использовать брус и уберут одну из прозрачных стенок.

Фото: Центр развития территорий

«А еще мы позаботились о сохранности павильонов. К примеру, предложили спецпокрытия, которые помогут защитить прозрачные элементы из поликарбоната от надписей и расклейки объявлений», – сообщают специалисты центра в своем телеграм-канале.

По плану современные школьные остановки появятся в разных частях области, в основном в сёлах. С комфортом ожидать автобус в таких павильонах смогут одновременно до семи человек. А в некоторых районах пользоваться ими будут ещё и пассажиры общественного транспорта.