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27июля
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сегодня, 12:39 4

В Белогорске выпущенные после стерилизации собаки приходят обратно

Однако кормить в пункте временного размещения их нечем

В Белогорске выпущенные после стерилизации собаки приходят обратно
Фото: Амур.инфо

С 20 июня в Белогорске началась стерилизация бездомных собак. Однако выпущенные на волю после содержания, стерилизации и чипирования животные стали возвращаться обратно в пункт временного содержания в «Автодорсферу», рассказали в администрации города.

― Начали выпускать собак в места их привычного содержания. Но столкнулись с проблемой. Собаки возвращаются обратно в свои же вольеры. Это хорошо, что не бегают по улицам, только вот кормить их не на что – областная субсидия не рассчитана на тех собак, которые прошли весь курс и возвращены в среду обитания, – пояснила руководитель предприятия по благоустройству города Ольга Алексеева.

Для сбора средств на приобретение корма собакам «Автодорсфера» открыла спецсчёт. Стикеры с QR-кодом для внесения средств распространяются в местах массового пребывания горожан. За июль на спецсчет поступило менее трёх тысяч рублей.

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#Белогорск #животные #помощь

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Как говорится: "За, что боролись, на то и напоролись". Этого стоило ожидать. Они же тоже соображают, зачем бродить по помойкам в поиске пропитания, мы уж лучше здесь. Картина маслом "Приручили".

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    - Утилизация? Не, не слыхали!

  • холостяк

    холостяк
    32 минуты назад

    А об городском приюте не думали?

  • холостяк

    холостяк
    29 минут назад

    Oldlord 55 минут назад - Утилизация? Не, не слыхали!

    Холостяк

    Почитайте: Конституция ст117, УК 245, У167, ФЗ 498. ГК 137

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