В Белогорске выпущенные после стерилизации собаки приходят обратно

― Начали выпускать собак в места их привычного содержания. Но столкнулись с проблемой. Собаки возвращаются обратно в свои же вольеры. Это хорошо, что не бегают по улицам, только вот кормить их не на что – областная субсидия не рассчитана на тех собак, которые прошли весь курс и возвращены в среду обитания, – пояснила руководитель предприятия по благоустройству города Ольга Алексеева.

Для сбора средств на приобретение корма собакам «Автодорсфера» открыла спецсчёт. Стикеры с QR-кодом для внесения средств распространяются в местах массового пребывания горожан. За июль на спецсчет поступило менее трёх тысяч рублей.