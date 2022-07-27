Жители амурского поселка по несколько дней сидят без света

В редакцию Амур.инфо обратились жители посёлка Прогресс. По их словам, уже не первый день они страдают из-за отключения электричества. Есть серьёзные опасения за сохранность продуктов, появились сложности с тем, чтобы накормить детей.

— Хочу рассказать, что творится в посёлке Прогресс. Просто ужас какой-то. У нас активно отключают электроэнергию. Мы уже три недели мучаемся, раньше хоть отключали три дня в неделю с 9 до 17 часов, а сейчас отключают на всю рабочую неделю, плюс ко всему и водоснабжение отключают. Мы как будто в каменном веке живем. Как нам кормить детей, у меня, например, годовалый ребёнок, который ест каждые три-четыре часа только тёплую пищу, а что делают те родители, у которых детки маленькие на смеси?! – рассказала о сложившейся ситуации жительница поселка. – Не квартира, а пещера какая-то получается.

Она прислала в редакцию фотографии объявлений, об отключении электроэнергии и водоснабжения. Часть из них редакция Амур.инфо предоставляет к ознакомлению.

Фото: Амур.инфо

— В объявлениях пишут, что «проводятся работы для повышения надежности электрических сетей в плохих погодных условиях», да у нас очень редко происходят аварийные отключения, они давно уже переплюнули плохие погодные условия своими плановыми отключениями, – отметила женщина.

Корреспондент Амур.инфо связался с администрацией рабочего поселка Прогресс.

— Мы уже давали населению пояснения по этому поводу. Они опубликованы в нашем телеграм-канале. Там указано, что мы единственное муниципальное образование, где меняются полностью линии электропередачи. Да, нужно немного подождать, но зато потом в зиму мы вступим без каких-либо последствий и никакие природные катаклизмы не будут страшны, – пояснил в телефонном разговоре специалист администрации. – Из-за того, что у нас постоянно происходят отключения, мы постоянно информируем население, хотя это не совсем входит в обязанности администрации. До сентября у нас будут такие ещё проблемы.