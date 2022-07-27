Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 3

Власти Амурской области борются с повышением цен на пиломатериалы

Региональное правительство вырабатывает меры поддержки производителей

Власти Амурской области борются с повышением цен на пиломатериалы
Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

На очередном антикризисном штабе амурского правительства обсуждалось повышение цен на пиломатериалы. Как сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, рост стоимости на лесопродукцию отмечается по всей стране.

Министр обратил внимание правительства на то, что цены на пиломатериалы в Амурской области остаются самыми низкими по сравнению с другими субъектами ДФО.

— По сравнению с последним кварталом отмечаем стабилизацию цен. В среднем наблюдается снижение на 3-5 %. Продолжаем мониторить ситуацию, – рассказал Алексей Севостьянов.

Распоряжением губернатора создана межведомственная группа, которая будет мониторить цены на пиломатериалы, сообщает пресс-служба правительства области.

— Надо проработать дополнительные меры поддержки производителей пиломатериалов. Обсудите с компаниями–производителями, какая помощь им нужна. Выработайте дополнительные решения, как понизить себестоимость продукции, чем помочь, – подвёл итог обсуждения глава региона Василий Орлов.

Просмотров всего: 389

#губернатор #областная власть #политика #помощь #происшествия #экономика

распечатать


Происшествия 1

Пассажирский самолёт с повреждениями долетел из Петропавловска до Шереметьево
Происшествия

Центр Благовещенска опять остался без света
Происшествия

В областном центре на родителей, не следящих за детьми, составили протоколы

Происшествия

Благовещенец избил маму знакомого и украл золотые серьги
Комментарии
Показать все (3)
  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    Распоряжением губернатора создана межведомственная группа, которая будет мониторить цены на пиломатериалы, сообщает пресс-служба правительства области.

    ...МОЖЕТ БЫТЬ, ГРАМОТНЕЕ БУДЕТ - "ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ"? Слово-то, чисто английское. Русифицированная глагольная форма от него - РЕЖЕТ ГЛАЗ! Или, допустим, вместо "МОНИТОРИТЬ", написать: "ОТСЛЕЖИВАТЬ"? Смысл тот же. Или "КОНТРОЛИРОВАТЬ" - тоже русифицированный англояз, но как-то уже привыкли.

    НО - НЕ СЛУШАЙТЕ МЕНЯ, ВЫЖИВШЕГО ИЗ УМА СТАРОГО, СОВЕТСКОГО ДУРАКА! Со своими, старомодными понятиями о грамотном письме. Пишите, как вам удобнее.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    ПИП ПИП ПИП ........Министр обратил внимание правительства на то, что цены на пиломатериалы в Амурской области остаются самыми низкими по сравнению с другими субъектами ДФО.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "цены на пиломатериалы в Амурской области остаются самыми низкими"

    Значит скоро повысят. )

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь