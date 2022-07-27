Власти Амурской области борются с повышением цен на пиломатериалы

На очередном антикризисном штабе амурского правительства обсуждалось повышение цен на пиломатериалы. Как сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, рост стоимости на лесопродукцию отмечается по всей стране.

Министр обратил внимание правительства на то, что цены на пиломатериалы в Амурской области остаются самыми низкими по сравнению с другими субъектами ДФО.

— По сравнению с последним кварталом отмечаем стабилизацию цен. В среднем наблюдается снижение на 3-5 %. Продолжаем мониторить ситуацию, – рассказал Алексей Севостьянов.

Распоряжением губернатора создана межведомственная группа, которая будет мониторить цены на пиломатериалы, сообщает пресс-служба правительства области.

— Надо проработать дополнительные меры поддержки производителей пиломатериалов. Обсудите с компаниями–производителями, какая помощь им нужна. Выработайте дополнительные решения, как понизить себестоимость продукции, чем помочь, – подвёл итог обсуждения глава региона Василий Орлов.