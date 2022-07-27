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27июля
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сегодня, 12:21 3

Первый груз продовольственных товаров привезли из Китая в Благовещенск по новому мосту

Продукция прошла контроль и допущена к ввозу в страну

Первый груз продовольственных товаров привезли из Китая в Благовещенск по новому мосту
Фото: архив Управления Россельхознадзора по Амурской области

22 июля через международный автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» привезли первый продовольственный груз из КНР. Продукцию осмотрели инспекторы, провели документальный контроль и допустили к ввозу в страну, рассказали в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Первым продовольственным грузом стал лецитин соевый – это пищевая добавка, которую получают из соевых бобов. В её составе витамины группы В, фосфаты, фосфодиэтиохолин и холин, обеспечивающий хорошую память и настроение, а также инозитол и незаменимая жирная кислота – линоленовая. Эту добавку используют в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

Груз весом 21,2 тонны в жидком виде доставили в 98 бочках, в двух контейнерах на грузовом автомобиле.

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#Китай #таможня #транспорт

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    "Первый груз ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ товаров провезли в Благовещенск по новому мосту"

    Можно ли указанные ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ считать ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ? По-моему, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ - это натуральная, мясная колбаса, а не соевые (и какие там ещё?) вливания в неё.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Судя по одежде девушки на фото, 22 июля на мосту было достаточно прохладно. )))

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    35 минут назад

    ...А как Вам ввоз из Китая соевых добавок в Амурскую область, которая сама специализируется на выращивании и переработки сои?

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