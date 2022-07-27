Первый груз продовольственных товаров привезли из Китая в Благовещенск по новому мосту

22 июля через международный автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» привезли первый продовольственный груз из КНР. Продукцию осмотрели инспекторы, провели документальный контроль и допустили к ввозу в страну, рассказали в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Первым продовольственным грузом стал лецитин соевый – это пищевая добавка, которую получают из соевых бобов. В её составе витамины группы В, фосфаты, фосфодиэтиохолин и холин, обеспечивающий хорошую память и настроение, а также инозитол и незаменимая жирная кислота – линоленовая. Эту добавку используют в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

Груз весом 21,2 тонны в жидком виде доставили в 98 бочках, в двух контейнерах на грузовом автомобиле.