Родителям детей-инвалидов хотят дать ещё один отпуск

В настоящее время государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно.

«Предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном календарном году», – сообщается в пояснительной записке.

Теперь у россиян будет возможность накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск. Как отмечают в Госдуме, предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.

Такое нововведение позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты.

Закон должен вступить в силу с первого января 2023 года.