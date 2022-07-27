Родителям детей-инвалидов хотят дать ещё один отпуск
Теперь они смогут брать дополнительные выходные до 24 дней подряд
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В настоящее время государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно.
«Предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном календарном году», – сообщается в пояснительной записке.
Теперь у россиян будет возможность накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск. Как отмечают в Госдуме, предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.
Такое нововведение позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты.
Закон должен вступить в силу с первого января 2023 года.
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