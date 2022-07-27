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27июля
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сегодня, 10:58 0

Правительство расширило перечень выплат, поступающих на карту «Мир»

Что ещё будет падать на карту

Правительство расширило перечень выплат, поступающих на карту «Мир»
Фото: Амур.инфо

До сих пор через «Мир» можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка. Сейчас количество выплат через национальную платежную систему увеличено. Такое решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек, сообщает правительство РФ.

В новый перечень, согласно постановлению правительства, вошли выплаты и пособия малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом «О государственной социальной помощи», субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Также на карту «Мир» можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг, которые положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и другим категориям граждан.

Кроме того, через национальную банковскую систему будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком «Почётный донор», сообщается на сайте правительства России.

Все карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ, но ими нельзя расплачиваться за границей.

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#соцзащита #финансы #экономика

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