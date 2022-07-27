Из-за любвеобильного артиста в Приморье приостановили работу дельфинария

Из-за одного любвеобильного артиста в Приморье временно перестал работать дельфинарий.

Как сообщили в океанариуме Приморского края, артисту дельфинария моржу Михаилу пришлось взять внезапный отпуск из-за его «романтического настроения». Уж очень сильно морж отвлекался на самок, работать отказывался.

Тем, кто уже купил билеты в океанариум, оформят возврат. Бумажные билеты обменяют на деньги в кассе, вернуть электронные билеты можно на сайте океанариума.

«О возобновлении работы дельфинария мы сообщим дополнительно. Приносим свои извинения и благодарим за понимание!» – сообщает сайт океанариума.