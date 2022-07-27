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27июля
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сегодня, 10:16 0

В Благовещенске прошёл турнир по дрифту памяти Николая Чудайкина

Награды победителям вручила дочь спортсмена

В Благовещенске прошёл турнир по дрифту памяти Николая Чудайкина
Фото: Сергей Пономарев

В минувшие выходные на картодроме собрались пилоты из разных уголков Дальнего Востока, чтобы почтить память коллеги Николая Чудайкина. Журналист Амур.инфо тоже посетила гонку и попыталась разобраться, чем же так привлекает этот вид спорта.

Как рассказывал сам Николай, сначала он был просто болельщиком, автоспортом занимался его друг. Потом сам решил попробовать, а дальше только менялись направления – ледовые гонки, ралли, дрифт. Коллеги по спорту запомнили его как яркого и талантливого пилота всегда с улыбкой на лице. А его красный гоночный кабриолет ещё долго будут помнить любители автоспорта со всего Дальнего Востока.

Устроить турнир памяти решили друзья. Спортсмены люди ответственные, сказано – сделано, и то, что время подготовки было ограничено месяцем, не стало преградой. Принять участие в гонке приехали пилоты из Хабаровска, Зеи, Свободного, Камчатки, Находки и Благовещенска. Систему оценки решили использовать «дабл», это когда пилот успевает проехать с каждым участником, а финалистов выбирают по количеству набранных баллов.

В финал вышли Илья Чернов, Арсений Варавин, Егор Шумилкин и Евгений Иванчей. И если победителя в паре за третье место выбрали сразу, то борьба за «золото» оказалась более напряжённой. Пилотам пришлось дважды проехать оба заезда. Интрига сохранялась до объявления результатов. Третье место занял Арсений Варавин, «серебро» у Ильи Чернова, а кубок чемпиона увез с собой спортсмен, который выступает за город Хабаровск – Егор Шумилкин. Победителем квалификации стал Александр Мишин.

Как рассказали организаторы, турнир планируют сделать ежегодным.

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