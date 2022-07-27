Экс-участница и продюсер ВИА Гра официально расстались

Она уточнила, что информацию получила от близких людей звезд. По словам Жужы, сейчас Вера Брежнева в Италии, где у нее несколько объектов недвижимости. Исполнительница весело проводит время со своей семьей. При этом она удалила большинство фотографий с Меладзе из своих соцсетей. Как отметила Жужа, Константин Меладзе тоже сейчас в Италии. Туда же перебралась и его дочь от первого брака Лия. Девушка планирует строить музыкальную карьеру.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе в законном браке уже семь лет, они тайно сыграли свадьбу в 2015 году. Общих детей у звездных супругов нет.