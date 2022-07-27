Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

Экс-участница и продюсер ВИА Гра официально расстались

Украинский блогер Алена Жужа раскрыла подробности о жизни звездной пары Брежневой и Меладзе

Экс-участница и продюсер ВИА Гра официально расстались
Фото: Телепрограмма.про

Как сообщает teleprogramma.pro, украинский блогер Алена Жужа в соцсетях опубликовала пост о разрыве отношений в паре певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе.

Она уточнила, что информацию получила от близких людей звезд. По словам Жужы, сейчас Вера Брежнева в Италии, где у нее несколько объектов недвижимости. Исполнительница весело проводит время со своей семьей. При этом она удалила большинство фотографий с Меладзе из своих соцсетей. Как отметила Жужа, Константин Меладзе тоже сейчас в Италии. Туда же перебралась и его дочь от первого брака Лия. Девушка планирует строить музыкальную карьеру.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе в законном браке уже семь лет, они тайно сыграли свадьбу в 2015 году. Общих детей у звездных супругов нет.

Просмотров всего: 635

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Лазарев заинтриговал поклонников откровенным фото
В России и мире

Кто он - самый красивый мужчина 2022 года
В России и мире

Анна Седокова поделилась с поклонниками секретами семейной жизни
В России и мире

У Эрнста есть пара козырей против Андрея Малахова
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь