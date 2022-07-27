Лазарев заинтриговал поклонников откровенным фото

Как оказалось, контент был вместо тизера.

— Хотел выложить тизер, но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях, – прокомментировал фото певец.

Снимок Лазарева с полуголой красоткой был сделан на съемочной площадке нового клипа. Долгожданный релиз назначен на 28 июля. По первым кадрам понятно, что сюжет видео будет развиваться вокруг отношений влюбленной пары. То есть таинственная блондинка действительно находилась в статусе "возлюбленной" Лазарева, но только до того момента, пока не выключили камеры. За основу клипа «Танцуй», по словам ее главного героя, взяли историю из реальной жизни Лазарева. Так что поклонники всё-таки смогут немного заглянуть в личное закулисье популярного артиста, скрывающего свои романы от публики.

фото: телеграм-канал Сергея Лазарева

Личная жизнь Лазарева окутана тайной. Кто-то считает, что артист находится в отношениях с Анной Белодедовой, которую называют «мамой» его детей. Другие, как, например, журналист Михаил Шахназаров, говорят, что Сергей крутит роман с кем-то из влиятельных кругов.