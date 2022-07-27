Кто он - самый красивый мужчина 2022 года
Китайский актер и певец Шон Сяо признан эталоном мужской красоты
Информационное агентство peopletalk.ru рассказало своим читателям, кто, по версии популярного международного таблоида Nubia Magazine, стал самым красивым мужчиной этого года
По результатам глобального опроса издания, который длился около пяти месяцев и охватил более четырех миллионов человек из 189 стран планеты, победителем стал 30-летний китайский актер и певец Шон Сяо. Шон Сяо известен по ролям в фильмах «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», «Боевой континент» и «Радость жизни». Также популярность ему принесло участие в китайском бойз-бенде XNine.
Кроме него кандидатами на звание самого красивого мужчины были еще 19 самых популярных и привлекательных мужчин из разных стран мира.
Организаторы опроса подбирали кандидатов в соответствии с аналитикой Google Search и социальных сетей.
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