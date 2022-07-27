Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:06 0

Кто он - самый красивый мужчина 2022 года

Китайский актер и певец Шон Сяо признан эталоном мужской красоты

Кто он - самый красивый мужчина 2022 года
Фото: РОСБАЛТ

Информационное агентство peopletalk.ru рассказало своим читателям, кто, по версии популярного международного таблоида Nubia Magazine, стал самым красивым мужчиной этого года

По результатам глобального опроса издания, который длился около пяти месяцев и охватил более четырех миллионов человек из 189 стран планеты, победителем стал 30-летний китайский актер и певец Шон Сяо. Шон Сяо известен по ролям в фильмах «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», «Боевой континент» и «Радость жизни». Также популярность ему принесло участие в китайском бойз-бенде XNine.

Кроме него кандидатами на звание самого красивого мужчины были еще 19 самых популярных и привлекательных мужчин из разных стран мира.

Организаторы опроса подбирали кандидатов в соответствии с аналитикой Google Search и социальных сетей.

Просмотров всего: 304

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Экс-участница и продюсер ВИА Гра официально расстались
В России и мире

Лазарев заинтриговал поклонников откровенным фото
В России и мире

Анна Седокова поделилась с поклонниками секретами семейной жизни
В России и мире

У Эрнста есть пара козырей против Андрея Малахова
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь