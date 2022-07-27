Кто он - самый красивый мужчина 2022 года

По результатам глобального опроса издания, который длился около пяти месяцев и охватил более четырех миллионов человек из 189 стран планеты, победителем стал 30-летний китайский актер и певец Шон Сяо. Шон Сяо известен по ролям в фильмах «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», «Боевой континент» и «Радость жизни». Также популярность ему принесло участие в китайском бойз-бенде XNine.

Кроме него кандидатами на звание самого красивого мужчины были еще 19 самых популярных и привлекательных мужчин из разных стран мира.

Организаторы опроса подбирали кандидатов в соответствии с аналитикой Google Search и социальных сетей.