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сегодня, 13:11 0

Анна Седокова поделилась с поклонниками секретами семейной жизни

Звездная певица рассказала, с чем столкнулась за два года в браке с молодым мужем

Анна Седокова поделилась с поклонниками секретами семейной жизни
Фото: popcornnews.ru

— Два года были очень сложными, – призналась Анна.

Она рассказала, через какие испытания прошла её семья за последние два года. Как сообщает таблоид 7days.ru, певица не пытается идеализировать свой брак и честно говорит обо всех проблемах, с которыми они с мужем Янисом Тиммой сталкиваются.

Накануне артистка даже сделала заявление о серьезном кризисе в отношениях. Тяжелый период начался с двух трагических происшествий: сначала скончалась любимая бабушка Седоковой, а потом супруги похоронили домашнего питомца. Речь идет о собаке по кличке Мамба. Как утверждает Анна, в семье к этому животному все относились как к ребенку.

Анне с мужем пришлось буквально «собирать себя по кусочкам», чтобы после тяжелой потери вернуться в прежнее состояние.

— Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор, – рассказала 39-летняя певица.

Несмотря на внутренние переживания, Анна очень старалась сделать так, чтобы её разбитое состояние не отразилось на детях. Как признается сама, именно в общении с ними Анна Седокова находила силы.

Напомним, экс-участница группы ВИА Гра вышла замуж за молодого спортсмена осенью 2020 года. На тот момент она уже воспитывала троих детей от предыдущих отношений. Артистка не скрывает, что готова к рождению еще одного ребёнка. Недавно Анна решилась на интимное признание. Она рассказала, что муж ненасытен в постели и это её довольно сильно выматывает.

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#шоу-бизнес

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