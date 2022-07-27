Бритни Спирс вернулась к работе и записала звездный дуэт

После длительного творческого перерыва звезда записала с именитым английским коллегой песню Tiny Dancer, передает Page Six со ссылкой на источники.

— Это была идея Элтона, а Бритни его большая поклонница. Они записали ремикс Tiny Dancer как полноценный дуэт – получилось великолепно, – признался инсайдер из музыкальной индустрии.