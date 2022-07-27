Бритни Спирс вернулась к работе и записала звездный дуэт
Певица подготовила поклонникам ремикс с Элтоном Джоном на песню Tiny Dancer
Как пишут РИА Новости, Бритни Спирс вернулась к работе. Она тайно посетила студию звукозаписи в Беверли-Хиллз.
После длительного творческого перерыва звезда записала с именитым английским коллегой песню Tiny Dancer, передает Page Six со ссылкой на источники.
— Это была идея Элтона, а Бритни его большая поклонница. Они записали ремикс Tiny Dancer как полноценный дуэт – получилось великолепно, – признался инсайдер из музыкальной индустрии.
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