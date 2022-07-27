У Эрнста есть пара козырей против Андрея Малахова
Продюсер 1 канала Ашуров рассказал о планах генерального увеличить рейтинг своего детища
Как сообщает агентство v-tatarstane.ru, недавно стало известно, что телеканал «Россия-1» вышел на 1 место в соответствующем рейтинге популярных телеканалов. Однако есть мнение, что телеведущий Андрей Малахов, ранее перешедший с Первого канала на «Россия-1», рано радуется успеху нового места работы.
Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст подготовил несколько козырей для своего бывшего звездного ведущего, сообщает издание BLITZ+.
Руководитель «Первого канала» не намерен признавать поражение. Об этом сообщает продюсер Дмитрий Ашуров. Он приоткрыл завесу тайны, рассказав, что у гендиректора Константина Эрнста имеются козыри против конкурентов.
— Осенью стартует новый проект. Будет проект «Голос» на Первом канале, и многие другие проекты. И тогда Первый канал вернет свою позицию.
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