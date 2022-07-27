У Эрнста есть пара козырей против Андрея Малахова

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст подготовил несколько козырей для своего бывшего звездного ведущего, сообщает издание BLITZ+.

Руководитель «Первого канала» не намерен признавать поражение. Об этом сообщает продюсер Дмитрий Ашуров. Он приоткрыл завесу тайны, рассказав, что у гендиректора Константина Эрнста имеются козыри против конкурентов.

— Осенью стартует новый проект. Будет проект «Голос» на Первом канале, и многие другие проекты. И тогда Первый канал вернет свою позицию.