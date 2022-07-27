Россияне могут остаться без шенгенских виз

По его словам, призывы отказывать россиянам в шенгене звучат в основном от «одиозных политиков» и русофобов.

Как утверждает сотрудник МИДа, уже наблюдается фактически полная приостановка оформления виз россиянам в находящихся в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Дипломат отметил, что Москва надеется на прагматизм и здравый смысл европейских стран.

— Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами, – подытожил Иван Волынкин в интервью ТАСС.

На фоне российской военной операции на Украине Польша предлагала ограничить выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Литва, Чехия и Эстония приостановили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы. Некоторые финские депутаты тоже выступают за ограничение на предоставление виз россиянам, но Финляндия пообещала не идти на этот шаг. Германия тем временем хочет упростить въезд российским правозащитникам, активистам и журналистам.