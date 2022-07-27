Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:53 1

Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на плечи пассажиров

Президент России провел совещание с правительством по теме развития авиатранспорта

Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на плечи пассажиров
Фото: Амур.инфо

Как сообщает ДГ Взгляд, Владимир Путин заявил о необходимости сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов.

— Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров, – приводит его слова ТАСС.

По словам президента, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности, в том числе и по цене, естественно».

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.

В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.

Просмотров всего: 193

#транспорт

распечатать


Общество

На подъезде к селу Белогорье перекроют дорогу
Общество 10

В Благовещенске улицу Кантемирова закроют для проезда на два с половиной месяца
Общество 1

В Белогорске появились «умные остановки»
Происшествия 3

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Комментарии
Показать все (1)
  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Значит, точно переложат. Помнится некий губернатор тоже требовал от строителей не завышать цены на жилье, подходящее под ДВ ипотеку. И таких примеров можно найти более, чем

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь