Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на плечи пассажиров

— Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров, – приводит его слова ТАСС.

По словам президента, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности, в том числе и по цене, естественно».

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.

В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.