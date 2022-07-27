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27июля
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сегодня, 08:08 1

В Благовещенске проведут конкурс среди тех, кто сдает вторсырье

Главным призом станут скамейки из переработанного пластика

В Благовещенске проведут конкурс среди тех, кто сдает вторсырье
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

В Благовещенске молодежный центр «Выбор», отдел по делам молодежи и региональное отделение ассоциации «РазДельный сбор» объявили конкурс по сбору вторсырья.

Для участия в конкурсе необходимо принести как можно больше пластиковых крышек. Стать участниками могут любые организации, предприниматели и горожане. У конкурса будет два этапа – 20 августа и 17 сентября. В эти даты вторсырье нужно принести на территорию у ОКЦ. Нужно зарегистрироваться, взвесить вторсырье и сдать его организаторам.

В итоге определят троих победителей, каждому вручат по три экоскамейки. Еще одну подарят в качестве спецприза. Награждение пройдет в октябре – во время акции «Город берегу».

«​​В последнее время большое внимание уделяем сортировке и переработке отходов. И это не следование модным тенденциям, а шаг к развитию ответственного потребления, рациональному отношению к природным ресурсам. Считаю, в перспективе раздельный сбор должен стать хорошей привычкой для каждого благовещенца», – поддержал организаторов конкурса в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

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#конкурсы #экология

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    "Для участия в конкурсе необходимо принести как можно больше пластиковых крышек".

    А КТО ПРИНЕСЁТ БОЛЬШЕ ВСЕХ КРЫШЕК ОТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ - БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОЛУЧИТ В МОРДУ ОТ АКС!

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