Здравствуйте, у нас ЧП!

Все мы знаем о существовании единого телефона экстренных служб 112, который работает со всех телефонов, даже без сим-карты. Кроме того, существуют номера телефонов основных служб: Пожарная служба - 101, Полиция - 102, Скорая помощь - 103. Но далеко не все знают, что у многих управлений государственной службы есть свои линии, где готовы выслушать граждан.

Водоснабжение

Благовещенский «Водоканал», в настоящее время являющийся подразделением АКС, рекомендует экстренные обращения адресовать по номеру 49-44-55. На мобильный номер +7 (914) 585-75-05 лучше не звонить – к нему подключен мессенджер, он предназначен для письменных обращений. При аварии в системе водоснабжения стоит сначала уточнить, где именно произошла авария. Коммуникации водоснабжения, проходящие внутри дома, находятся в ведении управляющей компании, «Водоканал» не имеет к ним отношения.

Телефоны организаций, предоставляющих те или иные коммунальные услуги, в том числе номера своей управляющей компании, всегда можно увидеть в квитанциях на оплату.

Электричество

В ДРСК функционирует федеральный номер 8-800-1000-397. Как сообщает пресс-служба, сюда необходимо обращаться с любыми вопросами по электросетям, в том числе по авариям. Система автоматически направляет звонящего в диспетчерскую его региона.

Кроме того, телефоны организаций, предоставляющих те или иные коммунальные услуги, всегда можно посмотреть в квитанциях на оплату.

Происшествие на трассе, не связанное с ДТП

В случае, если граждане столкнулись со сложной ситуацией за пределами населённого пункта, необходимо оценить, угрожает ли эта ситуация жизни и здоровью. Если ответ на этот вопрос «да», то необходимо незамедлительно обратиться по единому телефону 112. Специалисты МЧС оценят степень угрозы и окажут помощь, но в случае, если жизни и здоровью людей ничего не угрожает, а техника поломалась из-за недосмотра владельца, связавшись по телефону 112, граждане в лучшем случае могут рассчитывать на доставку в ближайший населённый пункт. Что касается сломавшегося транспорта граждан, то в Благовещенске и в других городах области действуют коммерческие службы автомобильной технической помощи – только в Благовещенске можно найти три телефона.

Опасные животные

В случае если опасные животные у вас дома – можно начинать звонить в экстренные службы, например на упомянутый номер 112. Однако, если людям прямо сейчас ничего не угрожает, например, когда дикие животные выходят к населённому пункту, но пока не причинили никому вреда, стоит обратиться в Управление по охране и использованию животного мира Амурской области. На интернет-странице управления указаны два номера 89145571590 и 89145580802, по которым в рабочее время можно обратиться с сообщением о проблеме или нарушениях закона.

Что в итоге

Телефоны экстренных служб стоит знать, но пользоваться ими лучше обоснованно. Чтобы просто пожаловаться, стоит позвонить напрямую в службу, которая занимается тем или иным вопросом, а номер 112 оставить для тех, кому он действительно нужен.