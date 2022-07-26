Амурского губернатора внесли в санкционный список Великобритании

— Наконец-то. Значит, все делаем правильно, – поделился со своими подписчиками глава региона. – Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова «Англичанка гадит!»*. За двести с лишком лет ничего не изменилось. P. S. Плевал на санкции, и на весь состав Британского правительства тоже.

* «Англичанка гадит» – устойчивое словосочетание (фразеологизм) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании. Возникло в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации. Часто приписывается российскому полководцу А. В. Суворову, однако достоверных сведений о его авторстве не обнаружено.