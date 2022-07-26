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26 июля 2022, 22:04 2

Амурского губернатора внесли в санкционный список Великобритании

Василий Орлов прокомментировал новость в своем телеграм-канале

Амурского губернатора внесли в санкционный список Великобритании
Фото: Амур.инфо

В своем телеграм-канале Василий Орлов рассказал о том, что попал под санкции Великобритании. Согласно введенным рестрикциям, амурскому губернатору запрещен въезд в страну старого света, также предполагается заморозка счетов, если бы таковые имелись.

— Наконец-то. Значит, все делаем правильно, – поделился со своими подписчиками глава региона. – Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова «Англичанка гадит!»*. За двести с лишком лет ничего не изменилось. P. S. Плевал на санкции, и на весь состав Британского правительства тоже.

* «Англичанка гадит» – устойчивое словосочетание (фразеологизм) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании. Возникло в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации. Часто приписывается российскому полководцу А. В. Суворову, однако достоверных сведений о его авторстве не обнаружено.

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#губернатор #политика

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    "Плевал на санкции, и на весь состав Британского правительства тоже". (губернатор Амурской области В. Орлов).

    Вспоминается исторический случай (навяло, ну...). В одном из кабаков (Московских или Петербургских), подвыпивший посетитель рявкнул в сторону портрета императора (кажется, Александра Третьего): " - Плевал я на тебя!" Доложили императору. " - Передайте этому пьянчуге, что я плевал на него, и отпустите. А впредь по кабакам моих портретов не вешать".

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    57 минут назад

    - Плевать мне на тебя, каменный истукан!

    - А ему плевать на тебя. Великий бог Магду гневаться, когда оскорбляют этот остров или когда мужчина и женщина делают динь-динь, если знакомы между собой меньше одной луны.

    (диалог из фильма "Синьор Робинзон")

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