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26июля
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сегодня, 17:50 0

Завтра часть Благовещенска останется без воды и света

Будет остановлена одна из насосных станций

Завтра часть Благовещенска останется без воды и света
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в связи с профилактическими работами на сетях 27 июля с 9:00 до 15:00 в районе улиц Тепличная и Воронкова будет прекращена подача электроэнергии.

В связи с этим в районе СХПК «Тепличный» в указанное время будет остановлена насосная станция, снабжающая водой село Чигири и посёлок Радиоцентр. Также будет снижено давление воды в посёлке Аэропорт, сообщает РКС Благовещенска.

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#животные #жизнь #ЖКХ #экономика

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