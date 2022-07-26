Завтра часть Благовещенска останется без воды и света

В Благовещенске в связи с профилактическими работами на сетях 27 июля с 9:00 до 15:00 в районе улиц Тепличная и Воронкова будет прекращена подача электроэнергии.

В связи с этим в районе СХПК «Тепличный» в указанное время будет остановлена насосная станция, снабжающая водой село Чигири и посёлок Радиоцентр. Также будет снижено давление воды в посёлке Аэропорт, сообщает РКС Благовещенска.

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Илья Ринейский