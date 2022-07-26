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26июля
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сегодня, 18:33 2

Амурчане смогут вызывать врача на дом через «Госуслуги»

Этот сервис на портале госуслуг обновится в середине августа

Амурчане смогут вызывать врача на дом через «Госуслуги»
Фото: Амур.инфо

У жителей области появится возможность вызвать медика на дом. Эта кнопка на сайте долгое время не функционировала. Специалисты провели большую работу для устранения ошибок и недочетов. После обновления портала несколько дней к нему будут подключать медицинские организации региона, затем долгожданная услуга заработает для амурчан. До конца года популярный у пользователей сервис ждет еще одно масштабное преобразование – переход на новый механизм «витрины данных».

Он минимизирует технические ошибки и повысит доступность сервиса, уверены в федеральном министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пока новые технологии тестируют в двух регионах – Республике Дагестан и Калужской области.

— Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт и до конца года создать региональные «витрины данных» с подключением их к платформе госуслуг, – сказал зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов.

В течение месяца Минцифры разработает единые классификаторы и требования к «витринам данных», а регионам нужно подготовить планы мероприятий по их созданию. Обновленные сервисы смогут сами определять поликлинику, к которой прикреплен пациент, доступных медицинских специалистов и свободные талоны для записи. В планах также появление на сайте госуслуг единого календаря талонов с возможностью отмены записи. В нем будут отображены временные слоты, ранее доступные только через регистратуру. Кроме того, появится возможность попасть к узкоспециализированным специалистам по направлению.

Процесс записи к врачу обещает стать максимально доступным для пользователей. Амурчан эта новость порадует. Ведь запись к врачу — одна из самых популярных онлайн-услуг в нашем регионе.

— Сервис работает по всей области и во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных минздраву, – отметил замминистра здравоохранения Приамурья Игорь Богомаз. – Пока портал функционирует по другой технологии, однако со временем перейдет на механизм «витрин данных». Мы активно работаем с нашим минцифры, решаем, как это можно осуществить в нашем регионе.

Процесс формирования удобных «витрин данных» для пользователей ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Они нужны для создания большой экосистемы цифровых сервисов. С сентября работу по их созданию будут учитывать при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Специалисты провели большую работу для устранения ошибок и недочетов."

    Руки выровняли?

    Электронная регистратура работает до сих пор только как телефонная! Хотя и дозвониться достаточно сложно. И никакой гарантии, что дозвонившись, вы не услышите "талонов больше нет, звоните завтра"!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    8 минут назад

    Врач на дом нигде в мире не ходит. Наоборот, к врачу ходят. И у нас так скоро будет. И это абсолютно нормально.

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